سیاسة

واشنطن تعلّق على "اضطرابات اليوم" في بغداد وتدعو إلى تجنب العنف

نحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي
author_image مظفر مزوري
العراق المظاهرات السفارة الولايات المتحدة مجلس القضاء

أربيل (كوردستان 24)- دعت السفارة الأمريكية لدى العراق اليوم الثلاثاء الأطراف العراقية المتنازعة إلى حل الخلافات السياسية بطريقة سلمية وضمن إطار الدستور.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك "نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى".

وحثت السفارة الأمريكية جميع الأطراف "على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي".

كذلك دعت المتظاهرين إلى "احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه".

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