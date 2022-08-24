تصاعد الغبار خلال اليومين المقبلين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس ، سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الرياح في المنطقة الشمالية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".