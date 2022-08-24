وزير الصدر يفتح النار على "أبواق السلطة" ويذكر 9 نتائج للاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- انتقد وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على ما اسماهم بـ"أبواق السلطة"، فيما تحدث عن تسعة أسباب لهجومها على الاحتجاجات التي أطلقها أنصار الصدر.

وقال صالح العراقي ان "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة وسأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا".

وأضاف "تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، والأسباب كالتالي:

أولاً : خشيةً من أن القضاء سيلجأ الى كشف ملفات فسادهم.

ثانياً : ظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا إستثناء.

ثالثاً : إن (الاطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم، وإذا ما استمرّ الإعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة.

رابعاً : سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية.

خامساً : لعلّ سقوط الفـساد في القضاء العراقي يعني لهم إن الثــورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم.

سادساً : إنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه.

سابعاً : أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعتبر الداعم الأكبر (للاطار).

أما ما نتج حقيقة عن هذا الاعتصام، فكالتالي:

أولاً : أثبت الثـ•ـوار شجاعتهم ومباغتتهم وهذا قد أرعبهم، قال تعالى: (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ)

ثانياً : أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسـدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه.

ثالثاً : حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفسـاد درءاً لإعتصام آخر.

رابعاً : لعله سيستصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقاً أو باطلاً وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر وهذا ما سيكشف فسـاداً كبيراً في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم.

خامساً : إنكشاف بعض الجهات التي كانت تدعي الوسطية والحياد والاستقلالية.

سادساً : إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية.

سابعاً : كانت كسراً لأنوف الفاســدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثــورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الإسبوع الماضي.

ثامناً : الكل مجمع على أن الفســاد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاماً والأغلب مجمع على ذلك.. وما أن إعتصم (التيار) أمامه صار القضاء لا يُعلى عليه ويكاد أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل فضلاً عن الفــساد وعدم العدالة.

تاسعاً : سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسـدين وإغاضتهم.