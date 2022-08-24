رئيس حكومة إقليم كوردستان يدشّن النظام الرقمي الجديد لرخص القيادة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، زيارة لمديرية مرور أربيل، فيما دشّن النظام الرقمي الجديد لرخص القيادة في الإقليم.

ورافق مسرور بارزاني في زيارته لمديرية المرور، وزير الداخلية ريبر أحمد ومحافظ أربيل، أوميد خوشناو.

وقال رئيس حكومة الإقليم في كلمة له بعد استخراجه رخصة قيادة شخصية رقمية، ان "تفعيل النظام الرقمي يشكل مرحلة جديدة وخطوة نوعية"، معبرا عن امله في تعميم هذا النظام على كافة المؤسسات الحكومية في الإقليم.

ولأول مرة في إقليم كوردستان، سيتم وضع النظام الرقمي لرخص القيادة موضع التنفيذ.‏

واكد مسرور بارزاني ان هذا الأسلوب سيقضي على الروتين في الدوائر الحكومية، وستتم خدمة مواطني الإقليم بشكل افضل واسرع، موجها في الوقت نفسه الشكر لكل من ساهم في تفعيل هذا النظام.

من جهته قال رئيس مكتب تكنولوجيا المعلومات، هيوا افندي، لكوردستان 24، ان هذا النظام يعتمد على أخذ البيانات الشخصية، وهو مرتبط بنظام سكاني مركزي.

وأكد افندي أن "هذا النظام يقلل من مخاطر تزوير رخص القيادة، لأن صاحب كل رخصة له رقمه الخاص وكل المعلومات مسجلة عليه".