مسرور بارزاني يجدد دعوته بغداد لتعويض ذوي ضحايا الأنفال

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 25 آب (أغسطس) 2022، بياناً في الذكرى السنوية لحملات الأنفال في منطقة بادينان.

وفيما يلي نص البيان:

في ذكرى حملات أنفال بادينان، التي كانت آخر مراحل حملات الأنفال سيئة الصيت، اقترف النظام العراقي جريمة وحشية أخرى استهدفت أهالي منطقة بادينان، كسائر مناطق كوردستان، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمفقودين، وعشرات الآلاف من النازحين والمهجرين، وتدمير مئات القرى.

وفي الذكرى الرابعة والثلاثين لهذه الجريمة البشعة، نحيي بإجلال وإكبار ضحايا الأنفال في بادينان، ونجدد تأكيدنا على وجوب أن تقدم الحكومة العراقية التعويضات المستحقة إلى جميع المتضررين وعوائل ضحايا حملات الأنفال وباقي جرائم النظام العراقي السابق، كما نص عليه الدستور، فذلك حق مشروع للشعب الكوردستاني المضطهد، كذلك يجب أن تنتهي العقلية التي تقف خلف هذه الفواجع والجرائم وردعها ومنع تكرار مثل هذه الإبادات الجماعية.

في ذكرى أنفال بادينان، تحية وسلام على الأرواح الزكّية لضحايا أنفال بادينان وجميع شهداء كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

25 آب (أغسطس) 2022