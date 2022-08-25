نيجيرفان بارزاني: نبذل جهودنا لإقرار جريمة الأنفال كإبادة جماعية على المستوى الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، ان إقليم كوردستان يبذل كافة الجهود، لإقرار جريمة الأنفال كإبادة جماعية على المستوى الدولي.

وجاء في بيان لرئيس الإقليم "نستذكر اليوم الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لأنفال بهدينان التي شكلت المرحلة الأخيرة من عمليات الأنفال التي اقترفها الجيش العراقي آنذاك بحق المكونات المتنوعة لأهالي بهدينان، واستمرت من 25 آب إلى 6 أيلول 1988. في هذه الذكرى ننحني إجلالاً للأرواح الطاهرة للشهداء ونكرّم ذكراهم، ونحيي عوائلهم وذويهم".

وتابع "جريمة الأنفال التي امتدت من كرميان حتى مرحلتها الأخيرة في بهدينان، ذهب ضحيتها 182 ألف مواطن برئ من أبناء كوردستان واستشهدوا، وهي مثلما أقرت المحكمة العراقية العليا للجرائم، جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لهذا على الحكومة الاتحادية العراقية أن تسارع إلى تعويض ذوي الضحايا. وفي إقليم كوردستان، يجب تقديم المزيد من الخدمات لذوي الضحايا إلى جانب توثيق الجريمة تلك، وبذل كل الجهود لإقرارها كإبادة جماعية على المستوى الدولي".

وأضاف "في هذه الذكرى، نشدد على وحدة صف الأطراف السياسية ومكونات إقليم كوردستان والتي هي الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق الدستورية ومكاسب إقليم كوردستان ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، كما أنها ستمنع تكرار الجرائم التي اقتُرفت على مر التاريخ بحق كل المكونات وتربة ومياه وأجواء وطبيعة وبيئة كوردستان".

وختم بيانه قائلا: "المجد أبداً لذكرى الشهداء، والشكر والتقدير لشهامة أهالي أربيل وبحركة وأطرافهما الذين هبّوا لمساعدة المنكوبين من أبناء بهدينان في مجمع (جيزنيكان) القسري ومدّوا يد العون لهم. لا يمكن أبداً نسيان كرمهم وإنسانيتهم".