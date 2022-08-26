مهند الموسوي: الفساد وصل الى حد لا يُطاق ولن نترك حقوقنا

أربيل (كوردستان 24)- قال خطيب صلاة الجمعة الموحدة السيد مهند الموسوي، اليوم الجمعة 26 آب أغسطس 2022، ان الفساد وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل.

وقال الموسوي في كلمة له خلال خطبة صلاة الجمعة، إن"ثورة عاشوراء تطالب بإزالة الفساد الذي وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل ويجب محاسبة الفاسدين"، لافتاً الى أن "ثورة عاشوراء أحييت قدرة الجماهير بالوقوف ضد الفساد ،وسيكتب لها النجاح ،وسترسم خارطة العراق الجديد الخالي من أحزاب الفساد".

وأشار إلى أن "الشعب يعاني من ضياع الحقوق"، داعياً "القضاء بإعادة الأمل إلى الشعب".

وأسدى الموسوي، نصيحة إلى القضاء العراقي بضرورة إعادة الحقوق إلى الشعب، مجدداً تأكيده في الوقت ذاته على مضى مناصري التيار في اعتصاماتهم لحين "إزاحة الأحزاب الفاسدة".

وقال إن "هذه الثورة سيُكتب لها النجاح و سترسم خارطة العراق الجديد الخالي من الأحزاب الفاسدة والتبعية"، مردفا بالقول ان "الفساد وصل الى حد لا يُحتمل والأحزاب الفاسدة لا يمكن إزاحتها إلا بالانتفاضة ضدها".

وأضاف "ليعلم الجميع أننا نهضنا من اجل الحقوق المسلوبة"، مؤكدا أن "الشعب يعاني من ضياع الحقوق وليس كلامي هذا استعطافا لنصرة وطلب لمعونة".

وتابع الموسوي "ليعلم الجميع أننا لا نطلب نصرا ولا عزة ولا قوة من غير الله ولا نستعين بالخارج".

واضاف "إننا لا نخشى أحداً والتاريخ يشهد لنا نحن أبناء الكفن الأبيض، ومقاتلة المحتل".

وتابع "نحن ننتظر من القضاء أن يثبت انصافة ويعيد الحقوق الى الشعب"، مخاطباً القضاء بالقول، إن "الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت انظاركم خذوها نصيحة اننا في الدنيا لن نترك حقا ولو بعد حين".