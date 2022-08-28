سیاسة

لليوم الرابع على التوالي.. القوات الأمنية تواصل حملة أمنية في مخيم الهول

author_image سوار أحمد
سوریا مخيم الهول الاسايش حملة داعش

 أربيل (كوردستان 24)- تواصل قوى الأمن الداخلي "الاسايش"، تنفيذ حملة أمنية داخل مخيم الهول شرقي الحسكة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وتجري الحملة بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، وقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وقالت وكالة إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية، ان الاسايش بدأت فجر اليوم الأحد، 28 من آب اغسطس، بتفتيش القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين، بعد الانتهاء من تفتيش القطاع الأول في المخيم.

وعثرت القوات الأمنية، على خندق وغرف مبينة بالحجارة، وأزالت عددًا من الخيم التي يستخدمها عناصر داعش، وخلاياه للتدريب، بحسب الوكالة.

وقالت القوات الأمنية في بيان اليوم الأحد، إنها تمكنت خلال الأيام الثلاثة من حملة "الأمن والإنسانية"، من توقيف 48 مشتبهًا بانتمائهم لخلايا التنظيم.

وأشارت إلى ان من بين الموقوفين الخاضعين للتحقيق حاليا، هناك مطلوبين خطرين.

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