استمرار الاشتباكات "العنيفة" في المنطقة الخضراء وارتفاع حصيلة الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، ان الاشتباكات العنيفة في المنطقة الخضراء ببغداد مستمرة، مشيرا الى ان حصيلة الضحايا والمصابين في ارتفاع مستمر.

وتشهد بغداد معارك عنيفة، بكافة أنواع الأسلحة منذ يوم امس، في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية.

وقال مراسل كوردستان 24 ماهر شنكالي ان عدد الضحايا ارتفع الى 30 شخصا.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس، انه أصيب ما لا يقل عن 380 شخصا في الاشتباكات العنيفة الدائرة منذ يوم امس، بين سرايا السلام وأنصار الصدر من جهة، وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران.

وقال ماهر شنكالي ان أسلحة آلية وقاذفات صاروخية يتم استخدامها في الاشتباكات، مؤكدا انه تم اخلاء المنازل القريبة من المنطقة الخضراء من سكانها.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم الثلاثاء، ان "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه".

وأضافت أن "مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرق العاصمة".

ويوم امس الاثنين، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد، عقب اندلاع اشتباكات بعد قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية، وبعد اقتحام أنصاره لمجمع حكومي ضخم في بغداد.