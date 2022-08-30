خميس الخنجر يعبر عن دعمه لقرار حل البرلمان وإعادة الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تحالف السيادة اليوم الثلاثاء، عن دعمه لأي قرار بحلِّ البرلمان وإعادة الانتخابات.

ونشر رئيس التحالف خميس الخنجر، على حسابه في موقع تويتر "نسعى مع القوى الوطنية المخلصة إلى مبادرة عاجلة لوأد الفتنة"، داعياً "القوات المسلَّحة وكافة مؤسساتنا الأمنية إلى مسك زمام الأمور".

وأضاف، أنَّ "الدم العراقي أكبر من كلِّ اللوائح والمدد القانونية"، لافتاً: "إننا نعلن دعمنا لأي قرار بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات، أو أي صيغة تعيد الاستقرار".