الصدر يدعو أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء والكاظمي يعلق

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، أنصاره، الى الانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، في وقت أشاد فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهذه الخطوة.

واكد الصدر في مؤتمر صحفي في مقر إقامته بالحنانة في مدينة النجف على أنصاره، بضرورة انهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها "60 دقيقة"، ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الموالية للفصائل المسلحة، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".

وأضاف الصدر ، إنه "بغض النظر عن من بدأ الفتنة في الأمس فأنا أمشي مطأطأ الرأس، واعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث فالقاتل والمقتول في النار".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه في تويتر، بكلمة الصدر.

وقال الكاظمي "دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي . وكلمة سماحته تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات".

ويأتي هذا بعد ان شهدت بغداد معارك عنيفة، بكافة أنواع الأسلحة منذ يوم امس، في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بين سرايا السلام وأنصار الصدر من جهة، وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران.

ويوم امس الاثنين، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد، عقب اندلاع اشتباكات بعد قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية، وبعد اقتحام أنصاره لمجمع حكومي ضخم في بغداد.