سیاسة

الصدر يؤكد عدم السماح بـ"فساد جديد" والأردن يعلن "تضامنه المطلق" مع العراق

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر الاردن الفساد

 أربيل (كوردستان 24)- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء عدم السماح بفساد جديد يقوده الفاسدون.

وقال الصدر في بيان نشره صالح محمد العراقي "أيها الثوار (السّلميون) قد وفّيتم وكفّيتم".

واضاف "لن نسمح بالتعدّي عليكم فأنتم حماة الاصلاح، ولن نسمح بفساد جديد يقوده الفاسدون".

من جهتها أعلنت المملكة الأردنية تضامنها المطلق مع العراق.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن أملها في ان يتجاوز الاشقاء في العراق هذه الأزمة عبر الحوار الوطني ، حماية لأمن العراق واستقراره، ومكتسباته، وسلامة مواطنيه ومصالحهم.

وشددت الوزارة على تضامن المملكة المطلق مع العراق الشقيق وجهوده لحماية أمنه واستقراره اللذين يشكلان ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

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