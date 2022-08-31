مجتمع

مجلس الإفتاء يصدر فتوى بشأن زواج المسيار بإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان زواج المسيار اقليم كوردستان مجلس الافتاء

 أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في إقليم كوردستان يوم الأربعاء (31 آب 2022)، أن زواج المسيار لا ينسجم مع مقاصد الزواج وعرف المجتمع الكوردي، مبيناً أنه يرى أن هذا النوع من الزواج ليس مقبولاً.

وقال المجلس في بيان، إن "زواج المسيار أصبح في الأيام الأخيرة موضوع الساعة في عدة قنوات إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، وانشغل المواطنون به".

وأضاف "نحن في المجلس الأعلى للإفتاء التابع لاتحاد العلماء نلفت انتباه المسلمين إلى أن هذا الزواج مخالف لعادات المجتمع الكوردي ولا يناسب مجتمعنا"، عادا إياه "غير مقبول ويتعارض مع مقاصد الزواج الإسلامية".

وقال "لذا ندعو علماء الدين الأفاضل إلى النأي بأنفسهم عن عقد مثل هذا الزواج".

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