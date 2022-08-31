المحكمة الاتحادية تبدأ النظر بدعاوى حل البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر قضائي ان المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، تبدأ اليوم الأربعاء، بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري.

وقال المصدر لكوردستان 24، ان المحكمة الاتحادية بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان العراقي بعد تأجيلها عقب وضع الأمني في بغداد

وآكد المصدر ان الدعوة المقامة من قبل التيار الصدري سيتم اخذها بجلسة خاصة خلال اسبوع المقبل.

وكانت المحكمة قد أجلت موعد البت في دعوى حل البرلمان في وقت سابق.

ودعا التيار الصدري في وقت سابق، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

ويمر العراق بمنعطف خطير خصوصا بعد احداث العنف والاشتباكات التي اندلعت بين انصار التيار الصدري وسرايا السلام من جهة، وفصائل شيعية أخرى، اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.