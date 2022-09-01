وزارة الثقافة العراقية تتسلم أكثر من 215 قطعة أثرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثقافة الاتحادية يوم الأربعاء 31 آب 2022، تسلمها أكثر من 216 قطعة أثرية تعود لعصور ومواقع مختلفة بجنوبي العراق.

ودعت الوزارة المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع هيئة الآثار لإعادة القطع المسروقة والعمل على حمايتها.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، في بيان، "تسلمنا اليوم عدداً كبيراً من القطع الأثرية تعود إلى عصور مختلفة من عصر حلف إلى العصور الإسلامية وبعضها عليها كتابات آرامية عبارة عن قدور لصهر المعادن، ومسكوكات معدنية إسلامية، وآثار مختلفة منها مسارج ومقاشط وسكاكين، ودمىً معدنية، وجرار فخارية مزججة مختلفة الأحجام والأشكال".

وأضاف، أنَّ "الوزارة متمثلة بهيئة الآثار والتراث ماضية بالتنسيق مع جهاز المخابرات، ووزارتي الخارجية والداخلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل استرداد كافة الآثار التي تخرج عن طريق النبش العشوائي، والعمل سوية على محاربة ومكافحة السرقة، والاتجار غير المشروع بها بهدف المحافظة عليها وحمايتها كونها تشكل أثراً إنسانياً مهماً".

وأوضح أنَّ "عمل الوزارة والهيئة لا يقتصر على ذلك بل لدينا ملفات خارجية ومنها في لندن وأميركا لعودة قطع أثرية عراقية رغم قلة أعدادها لكنها تشكل أهميةً كبيرةً في مجال الآثار من الناحية الإنسانية والعلمية والثقافية".

ودعا الوزير جميع المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع هيئة الآثار لإعادة القطع الأثرية المسروقة والعمل سوية على حمايتها من التجاوز والسرقة خدمة للمصلحة العامة".