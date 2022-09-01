وزير الصدر لقيس الخزعلي : إذا لم تتبرأ من المجرمين التابعين لك فأنت أيضا وقح

أربيل (كوردستان 24)- وجّه وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وذلك بعد الاشتباكات التي حدثت في مدينة البصرة ليلة أمس، جنوبي العراق.

وقال "العراقي" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "احذرك يا قيس إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، او تثبت انهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح".

وتابع "كفاك استهتارا بدماء الشعب ايا كانوا، فإن اعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل: (ابا ذر) فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح.. سلاما ياعراق".