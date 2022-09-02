سیاسة

الادعاء العام في كوردستان يطالب بحظر تطبيق "تيك توك"

author_image سوار أحمد
کوردستان الادعاء العام تيك توك اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- طالب الادعاء العام في اقليم كوردستان يوم الخميس، بحظر تطبيق "تيك توك" بشكل نهائي، مشيرا الى ان سبب هذه المطالبة هو الآثار السلبية للتطبيق.

ودعت لجنة تسجيل دعاوى الحق العام التابعة لجهاز الادعاء العام في اقليم كوردستان، الى رفع طلب لوزارة النقل والاتصالات في حكومة الاقليم من أجل غلق تطبيق تيك توك.

وبحسب الطلب الموقع من القاضي سمكو نوري بتاريخ1 ايلول 2022، فإن "التطبيق ترك اثارا سلبية على المجتمع الكوردي وخاصة شريحة الشباب لذا يطالبون برفع طلب لغلقه انطلاقا من الحفاظ على الحق العام".

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