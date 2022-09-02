سیاسة

موسكو تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع نووية في العراق

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الخارجية روسيا الطب النووي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة (2 أيلول 2022)، استعداد موسكو لتزويد بغداد بمنتجات النظائر المشعة، ومساعدتها في مجال الطب النووي.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، ألكسندر كينشاك، إن "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوريد منتجات النظائر المشعة، وكذلك تدريب الكوادر في الجامعات الروسية المتخصصة في المجالات ذات الصلة".

واكد كينشاك، في هذا السياق إلى أن روسيا مستعدة أيضا "لتنفيذ مشاريع مشتركة كبرى"، مضيفا بالقول: "نحن ننطلق من أن العودة إلى النظرة العملية في هذه القضية ممكنة مع زيادة حجم التعاون في هذا المجال العلمي المكثف، وأيضا عند تحديث وتنقيح خطط العملاء العراقيين ذات الصلة".

وأضاف أن الهيئتين المعنيتين في البلدين، وهما مؤسسة روسآتوم الحكومية الروسية، والوكالة العراقية لمراقبة المواد المشعة "تعملان بشكل مشترك لتحديث الإطار التنظيمي الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".

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