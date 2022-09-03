محاولة اغتيال احد كوادر الجبهة التركمانية في السليمانية

‌أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، بأن أحد كوادر الجبهة التركمانية العراقية تعرض إلى محاولة إغتيال اليوم السبت (3 أيلول 2022) في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم الجبهة التركمانية محمد سمعان، لكوردستان24، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة أحد كوادر الجبهة التركمانية في مكتب السليمانية، مُضيفاً أنها انفجرت بالشخص أثناء وجوده داخل السيارة الأمر الذي أدى إلى إصابته وفُقدانه لساقيه.

وأضاف، أن مُنتسبي الجبهة تلقوا تهديدات سابقة بالقتل من مُسلحي حزب العمال الكوردستاني، مؤكداً أنهم قبل وقوع الحادثة كانوا قد أبلغوا وزارة الداخلية العراقية عن وجود تهديداتٍ لحياتهم.

هذا وهرعت شرطة السليمانية وقوات الأمن إلى مكان الحادث، وبدؤوا بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مُلابسات القضية والجهات التي تقف ورائها.

وأعرب رئيس كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي عن إدانته للعملية مُطالباً السلطات المحلية "بعدم السماح للجماعات المتطرفة والإرهابية بزعزعة استقرار المنطقة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العنف و الدخول في الفوضى" .

وتمتلك الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي 8 مقاعد من أصل 329 مقعداً، وكانت الجبهة انتخبت في مارس/ آذار 2021، حسن تورهان، رئيساً لها خلفاً للرئيس السابق أرشد الصالحي.