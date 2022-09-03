مسرور بارزاني يوجه رسالة تعزية بوفاة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة تعزية إلى عائلة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في محافظة السليمانية حاكم فرهاد بمناسبة وفاته.

وجاء في الرسالة:

بمزيدٍ من الحزن تلقّينا خبر وفاة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في السليمانية حاكم فرهاد.

بهذه المناسبة أتقدم بخالص العزاء والمُواساة إلى ذوي الفقيد وأصدقائه ومعارفه وأُشاركهم حزنهم.

أدعو الله تعالى أن يُسكنه فسيح جناته ويُلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان