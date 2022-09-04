انفجارات في حقل نفطي سوري تتمركز فيه القوات الأمريكية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل إعلام سورية يوم السبت، عن وقوع انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي محافظة دير الزور السورية.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، إنه تم سماع عدة انفجارات في حقل العمر النفطي بدير الزور حيث توجد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فيها.

من جهتها ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أنَّ "هجوماً صاروخياً نفذه مجهولون، استهدف "المنطقة الخضراء" في القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي الذي يعد أكبر حقول النفط في سوريا، وتلا ذلك تصاعد ألسنة اللهب من القاعدة دون معرفة المواقع التي تم استهدافها داخل القاعدة النفطية.

وقالت نقلاً عن مصادر محلية في دير الزور أن "3 صواريخ "كاتيوشا" على الأقل، سقطت على قاعدة حقل العمر مساء يوم السبت ما أدى الى تصاعد ألسنة اللهب وسط استنفار كبير للقوات الأمريكية التي أطلقت بدورها صفارات الإنذار".

وأكدت مصادر الوكالة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة الخضراء، وهي المدينة السكنية الملحقة بالحقل النفطي ويتخذها الجيش الأمريكي كمقر لسكن جنوده وضباطه.

وكانت القواعد الأمريكية في حقلي العمر النفطي وحقل الكونيكو للغاز الطبيعي قد تعرضت الأربعاء الماضي إلى هجمات أدت إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين حسب البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية

وردت القوات الأمريكية بهجمات بالطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر على عدد من المقرات العسكرية التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في مدينة الميادين بريف دير الزور

ويعد هذا الهجوم السادس التي تتعرض له القاعدة منذ شهر آب\أغسطس الماضي.

وبعد استيلاء إرهابيي داعش على حقل العمر النفطي في محافظة ديرالزور في العام 2014، قامت قوات سوريا الديمقراطية وبدعمٍ من التحالف الدولي بتحريرها من تنظيم داعش في تشرين الأول\أكتوبر من العام 2017، وأقامت القوات الأمريكية فيها منذ ذلك الحين قاعدةً عسكريةً.