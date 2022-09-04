سقوط طائرة مروحية للجيش السوري في حماة ومقتل طاقمها

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية في مدينة حماة وسط سوريا ومقتل طاقمها بالكامل.

وقالت "سانا" ان المروحية كانت في مهمة تدريبية، مشيرة الى انها سقطت بسبب عطل فني بين الأبنية المدنية في المدينة، مما أدى إلى مقتل 3 من الجنود كانوا على متنها، إضافة إلى إحداث أضرار مادية في مكان سقوطها.

وتوجهت سيارات الاسعاف والإطفاء والجهات الأمنية إلى مكان سقوط الطائرة التي أقلعت من مطار حماة غرب المدينة حسبما أفادت سانا.

وهذه ثاني طائرة تسقط خلال ثلاثة أيام، حيث سقطت قبل يومين طائرة حربية سورية في ريف محافظة السويداء جنوب شرقي البلاد وأُصيب قائدها بجروح.