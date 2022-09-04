المحكمة الإتحادية العليا تنظر في الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية

أربيل (كوردستان24)- قال مصدر قضائي اليوم الأحد، ان المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في طعن بصحة اقالة نواب الكتلة الصدرية نهاية أيلول الجاري.

وقال المصدر لكوردستان 24، ان "المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري".

ووجه الصدر نواب الكتلة الصدرية في 13 حزيران الماضي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، مقدما الشكر إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه.