واشنطن تدعو القادة العراقيين الى تعزيز الحوار الوطني لتجاوز الأزمة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والتي أكدت على دعوة الرئيس الأمريكي للقادة العراقيين الى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة باربرا ليف، والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان أنه "وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".

وأشار البيان الى أنه "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة السيد الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة".

وتابع البيان أن السيدة ليف باربرا "وأكدت السيدة ليف دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

وقال البيان أيضاً ان الكاظمي "رحّب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، وأكد أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.