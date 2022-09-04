سیاسة

واشنطن تدعو القادة العراقيين الى تعزيز الحوار الوطني لتجاوز الأزمة

الكاظمي رحّب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، وأكد أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها
author_image مظفر مزوري
العراق الكاظمي باربرا ليفي وزارة الخارجية جوبايدن الازمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والتي أكدت على دعوة الرئيس الأمريكي للقادة العراقيين الى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة باربرا ليف، والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان أنه "وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".

وأشار البيان الى أنه "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة السيد الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة".

وتابع البيان أن السيدة ليف باربرا "وأكدت السيدة ليف دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

وقال البيان أيضاً ان الكاظمي "رحّب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، وأكد أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف