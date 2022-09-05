أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148150 دينار

100 يورو = 148250 دينار

100 جنيه إسترليني = 172000 دينار

100 ليرة تركية = 8700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5700 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 405000 دينار

مثقال عيار 21 = 365000 دينار

مثقال عيار 18 = 305000 دينار