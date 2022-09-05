سیاسة

الصدر يؤكد مجدداً: أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر الاصلاح الفساد

أربيل (كوردستان24)- جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين، تأكيده على أن تياره ليس "شرقياً ولا غربياً.
ونشر الصدر على حسابه في موقع تويتر، منشورا جاء فيه "أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون".

الصدر كذلك جدد موقفه على مُوقفه المُناهض "للفساد" والدعوة إلى الاستمرار في "الإصلاح" والحفاظ على سيادة "الوطن" من التدخلات الخارجية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل 10 أيام إلى اشتباكاتٍ مُسلحة.

يذكر أن العاصمة العراقية شهدت يوم 29 آب\أغسطس المُنصرم، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة حوالي 600 آخرين خلال المُواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية.

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