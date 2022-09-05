ليزا تراس تتولى رئاسة الحكومة في بريطانيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بريطانيا عن هوية رئيسة وزرائها الجديدة ليزا تراس خلفاً لبوريس جونسون اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء عملية اقتراع، استمرت نحو شهرين.

وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، أعلن بوريس جونسون استقالته، وذلك بعد أيام من الضغط السياسي المتصاعد الذي شهد استقالات جماعية لعددٍ من وزرائه.

وتتولى ليزا تراس السُلطة في بريطانيا في وقتٍ تواجه فيه بريطانيا وأوروبا عموماً أزمةً في تكاليفٍ في المعيشة، وركوداً اقتصادياً، وتراجُعاً في القوة الشرائية لدى المُواطنين.

وتكون بذلك رابع رئيسٍ للحكومة البريطانية منذ الاستفتاء على بريكسيت، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.