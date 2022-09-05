أمن

مكافحة الإرهاب: طائرة بدون طيارة تستهدف مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني

مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني كانوا قادمين من رانية الى وادي باليسان
author_image مظفر مزوري
کوردستان مكافحة الارهاب حزب العمال الكوردستاني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ان طائرة بدون طيار استهدفت مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في وادي باليسان التابع لقضاء شقلاوة في أربيل.

وقالت مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم في بيان لها على صفحتها الرسمية في فيس بوك "حسب معلومات مكافحة الإرهاب في الساعة 20:10 مساء هذا اليوم الاثنين 5 أيلول 2022 استهدفت طائرة بدون طيار مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في وادي باليسان".

وأضاف البيان "ان مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني كانوا قادمين من رانية الى وادي باليسان وتم استهدافهم من قبل طائرة بدون طيار".

وأشار بيان مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان الى "ان الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيقات حول الحادث".

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