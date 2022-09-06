أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق الاقليم
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148150 دينار
100 يورو = 148250 دينار
100 جنيه إسترليني = 171000 دينار
100 ليرة تركية = 8000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5250 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 405000 دينار
مثقال عيار 21 = 365000 دينار
مثقال عيار 18 = 305000 دينار