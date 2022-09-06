أمن

قصف إسرائيلي جديد في سوريا

استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مدرج مطار حلب الدولي ومحيط المطار بصاروخين على الأقل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان 24)- تعرض مطار حلب شمال سوريا لضربات إسرائيلية جديدة ألحقت أضراراً بالمدرج ما أدى الى توقف العمل فيه، وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مطار حلب في أقل من أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "حوالي الساعة الثامنة و 16 دقيقة مساء هذا اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي.. ما أدى الى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

وأعلنت شركة أجنحة الشام الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا "بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب الى مطار دمشق الدولي".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ في  لندن مقرّاً ويعتمد على شبكة من المصادر "دوت انفجارات في محيط حي المالكية قرب مطار حلب الدولي، نتيجة استهداف إسرائيلي لمستودعات تابعة للميليشيات الموالية لإيران، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها".

وأضاف المرصد السوري "كما استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مدرج مطار حلب الدولي ومحيط المطار بصاروخين على الأقل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة".

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية على جارتها الشمالية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر: فرانس برس

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