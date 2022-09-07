المحكمة الاتحادية تبت في دعوى حل البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء، رد الدعوة المقدمة لحل البرلمان من التيار الصدري.

وقالت المحكمة في بيان، إن "اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب". مضيفةً أنه "كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".

وذكر البيان إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".

وكان التيار الصدري قد تقدم في وقتٍ سابق، بشكوى يُطالِبُ فيها بحل مجلس النواب العراقي، لفشله في انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في وقتٍ سابق، مناقشة حل البرلمان، أربع مرات، لذلك كان من المقرر أن تتخذ المحكمة اليوم قرارها النهائي في القضية لتقرير مصير مجلس النواب وإجراء انتخاباتٍ مُبكِّرة.

وقال مراسل كوردستان 24، ان هناك انتشارا امنيا كثيفا في المنطقة الخضراء، لافتا الى انه تم اغلاق بوابة الخضراء من جهة المعلق وسط بغداد.