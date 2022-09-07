سیاسة

الاتحاد الأوربي يقرر إنشاء ممثلية دائمة في إقليم كوردستان

ان الاتحاد الأوربي ينظر إلى إقليم كوردستان باهتمام ويقدر دور إقليم كوردستان في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة
author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني الاتحاد الاوربي سفير الاتحاد الاوربي فيلا فاريولا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق فيلا فاريولا، والذي أكد أن الاتحاد الأوربي يقدّر دور إقليم كوردستان في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة، مؤكداً على قيام الاتحاد الأوربي بانشاء ممثلية دائمية في إقليم كوردستان.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الأربعاء "ان الرئيس بارزاني استقبل سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق فيلا فاريولا والوفد المراق له".

وأضاف البيان ان فيلا فاريولا "أشار الى أن الاتحاد الأوربي ينظر إلى إقليم كوردستان باهتمام ويقدر دور إقليم كوردستان في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".

وأشار سفير الاتحاد الأوربي الى "أن الاتحاد الأوروبي قرر توسیع  ممثلیته وانشاء ممثلية دائمیة في إقليم كردستان".

من جانبه أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن سعادته بقرار الاتحاد الأوربي في فتح الممثلية الدائمة للاتحاد الأوربي في إقليم كوردستان".

وتابع البيان فيما يتعلق بانتخابات إقليم كوردستان "إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء انتخابات الإقليم في أقرب وقت ممكن، ودعا المجتمع الدولي إلى لعب دور في المساعدة ومراقبة انتخابات الإقليم".

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية العراقية "جدد الرئيس بارزاني التأكيد على أن أسباب الأزمة السياسية في العراق هي عدم الالتزام بالدستور وان أي حكومة سيتم تشكيلها في العراق مستقبلا يجب أن تستند إلى برنامج واسع وقوي، وتحمي حقوق إقليم كوردستان، مع مراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، ضمن إطار الدستور والحوار".

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