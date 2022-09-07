مجلس وزراء إقليم كوردستان: كوردستان ستظل عاملاً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي مستهل الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع السياسية في العراق، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان مع حل مشاكل العراق وذلك من خلال الحوار وبصورة سلمية وجذرية وبموجب الدستور، بما يحترم النظام الديمقراطي وأصوات الناخبين، ويحفظ الأمن والاستقرار في العراق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكوردستانية في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومستحقاته الدستورية، والحفاظ على المنجزات الوطنية، كذلك بيّن أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، سيظل عاملاً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وبعد ذلك، استعرض وزيرا التربية بالوكالة آنو جوهر، والتعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، الاستعدادات المتخذة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ومتطلباته. وهنأ مجلس الوزراء الطلبة والتلاميذ والأساتذة والموظفين في التربية والتعليم العالي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد والذي من المقرر انطلاقه في المدارس اعتباراً من 13 من الشهر الجاري.

كما أكد مجلس الوزراء على الأهمية التي يوليها برنامج عمل هذه التشكيلة الوزارية بالنسبة لقطاعي التربية والتعليم العالي، حيث تقرر توجيه الوزارات المعنية بالتحقيق والمتابعة في المطالب والمقترحات التي قدمتها الوزارتان في اجتماع مجلس الوزراء، والأهم من ذلك أنه تم التطرق إلى خطط الوزارتين في المسائل التي تحمل أبعاداً وطنية، مثل حب الوطن والسلام والتعايش ومخاطر تعاطي وانتشار المخدرات والعنف وإساءة استخدام التكنولوجيا وأجهزة الاتصال.

وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، تحدث كل من وزيري الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والمالية والاقتصاد آوات شيخ جناب عن الاستعدادات اللازمة لتأمين النفط الأبيض للمواطنين خلال فصل الشتاء أسوة بالسنوات السابقة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. وبهذا الصدد، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع النفط الأبيض، ولا سيما في المناطق الباردة والجبلية. وتحقيقاً لذلك، وجّه مجلس الوزراء وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ووزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية وممثلية حكومة الإقليم في بغداد للقيام بما يلزم بهذا الشأن.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، جرى التباحث بشأن مسألة العقود في مؤسسات إقليم كوردستان وتعيين حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه ممن لم يتعينوا لغاية الآن. وإضافة إلى تثمينه دور موظفي العقود في إدارة وتقديم الخدمات العامة وحاجة الجامعات لخدمات حملة الماجستير والدكتوراه، قرر مجلس الوزراء إحالة هذا الملف إلى مجلس الخدمة العامة الذي انطلقت مهامه حديثاً في إقليم كوردستان، وذلك لتصنيف القضيتين وفقاً لخصوصياتهما بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على ضوء خبرات وخصوصيات وحاجات الوزارات والمؤسسات. وتقرر أن يُبت في المقترح بما يتناسب مع عملية الإصلاح وإعادة تنظيم الملاكات الحكومية، فضلاً عن مراجعة هذه المسألة وصياغتها من قبل محلس الخدمة العامة لاتخاذ قرار بشأنها على أساس المتطلبات العلمية والحاجة والخبرة.