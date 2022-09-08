مقتل سبعة أشخاص في قصف روسي على إدلب السورية

أربيل (كوردستان 24)- في قصف روسي على محافظة إدلب شمال غرب سوريا قتل سبعة أشخاص وفق ما قاله المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن "إن الغارات استهدفت منزلاً ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي".

وأضاف رامي عبدالرحمن "الغارات أوقعت سبعة قتلى، أربعة منهم مدنيون بينما لم تعرف هويات الثلاثة الاخرين، كما أدت الضربات الى إصابة خمسة عشر آخرين بجروح".

وتسيطر هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.

ومنذ السادس من آذار/مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع نحو مليون شخص الى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لقصف تشنه أطراف عدة وغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.

المصدر: فرانس برس