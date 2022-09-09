بلينكن: رد إيران الأخير حول برنامجها النووي يمثل خطوة للوراء

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الأمريكي اليوم ان رد ايران الأخير بشأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يمثل خطوة الى الوراء، وأن واشنطن لن تسارع للانضمام اليه مجدداً بأي ثمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للصحفيين "في الأسابيع الأخيرة ردمنا بعض الهوات، ابتعدت ايران عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع وهي مطالب غير مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة في ذاتها".

وأضاف بلينكن "لكن الرد الايراني الأخير عاد بنا الى الوراء، ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية، وإذا توصلنا الى اتفاق فسيكون ذلك فقط لانه سيدعم أمننا القومي".

وبدا أن المفاوضين الاوربيين يحققون تقدماً باتجاه إحياء اتفاق 2015 مع موافقة ايران الى حد كبير على نص المقترح النهائي، لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردها الذي ردت عليه ايران بدورها.

ويشير دبلوماسيون إلى أن إيران تخلت عن طلبها شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والذي كان نقطة خلافية رئيسية، لكن ما زالت هناك قضايا خلافية لعل أبرزها إصرار إيران على ضرورة إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية في الماضي.

المصدر: فرانس برس