صحة وبیئة

هيئة الأنواء الجوية: توقعات بانخفاض في درجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
العراق الطقس الانواء الجوية درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم السبت عن حالة الطقس في العراق، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت هيئة الأنواء الجوية في بيان لها اليوم السبت "ان الطقس لهذا اليوم السبت في جميع مناطق البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس".

وأضاف بيان الهيئة "ان درجة الحرارة العظمى ستسجل في بغداد وصلاح الدين 44، والسليمانية 35، وأربيل ودهوك 38، كربلاء وبابل 45، النجف وواسط والديوانية وميسان والبصرة 47 درجة".

وأشار بيان الهيئة الى "أن يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما سيكون الطقس يوم الاثنين صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضح البيان "أن الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى "أن يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

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