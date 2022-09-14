سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل القنصل الكويتي الجديد لدى إقليم كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان القنصل الكويتي رئيس الحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم القنصل الكويتي الجديد لدى إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم "استقبلنا اليوم القنصل العام الكويتي الجديد لدى إقليم كوردستان السيد عثمان داوود الداوود".

وأضاف رئيس الحكومة "قدمنا التهاني للقنصل العام الكويتي على تسنمه عمله الجديد، متمنين له التوفيق في مهامه من أجل الارتقاء بأواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بدولة الكويت".

وأعرب القنصل العام الكويتي عن سعادته بالمباشرة في عمله بإقليم كوردستان، وأبدى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الشاملة بين الجانبين".

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