تشكيل لجنة لمتابعة تلوث المياه في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيئة العراقية اليوم عن الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لمحطات المجاري في بغداد وحجم الاستهلاك المائي اليومي للفرد الواحد، وأكدت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تلوث المياه في عموم العراق.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة عامر الفياض لوكالة الانباء العراقية "إن الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لمحطات المجاري تتراوح من 3 إلى 4 ملايين شخص في بغداد" مبيناً، "أن العاصمة بغداد يتراوح عدد سكانها قرابة 8 ملايين نسمة، وبالتالي تعمل المحطات بكامل استيعابها لتصريف المياه نتيجة الضغط السكاني".

وأضاف الفياض "ان حصة الشخص الواحد وفقاً للاحصائيات الرسمية لأمانة بغداد يستهلك من مياه الصرف الصحي 250 لتراً يومياً، و300 لتر للماء الخام وهي نسبة كبيرة".

وأشار الى أن "مشاريع الأسماك من بغداد إلى قضاء الصويرة لا تنجح بشكل صحيح بسبب نسبة التلوِّث العالية في المياه"، مؤكداً، أن "الحكومة جادة بوضع خطط وحلول سريعة لتلك المشاكل".

وتابع الفياض قائلاً "ان محطات الأمطار الموجودة جميعها ترمي مياه الصرف الصحي بدون معالجة نتيجة الضغط على المحطات"، لافتاً إلى "وجود توجه بتعميق أنابيب مياه الشرب لتجنب التلوث".

ولفت إلى "أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة تَلوِّث المياه في عموم العراق وبعدها تقدم تقريرها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع على حجم التلوِّث ومعالجته".