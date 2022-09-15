جو بايدن: السيارات ستصبح كهربائية بالكامل

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتقال الى السيارات الكهربائية خلال افتتاح معرض ديترويت الذي ينظم مجدداً بعد إلغاء الدورتين السابقتين بسبب جائحة كورونا بمشاركة شركات تعرض مزيداً من الآليات غير الملوثة إلى جانب السيارات التقليدية العاملة بالوقود، مؤكداً أن السيارات ستصبح كهربائية بالكامل.

وقال رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن "الرحلة الطويلة بالسيارة عبر الولايات المتحدة ستصبح كهربائية بالكامل"، مسلطاً الضوء على معرض ديترويت الذي غاب عن الواجهة مدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

واستغل الرئيس الأميركي فرصة وجوده في المعرض ليجلس وراء مقود سيارة شيفروليه كورفيت زد06 قبل أن يجرب سيارة كاديلاك ليريك الكهربائية، وقال عن السيارة الأخيرة "إنها سيارة رائعة لكني أعشق الكورفيت التي أدار محركها".

وجال الرئيس في أروقة المعرض والتقى أيضا مسؤولين في شركتي فورد وستيلانتيس، فضلا عن ممثلين لنقابة صناعة السيارات الرئيسية UAW.

ومنذ انتخابه رئيسا، اتخذ جو بايدن إجراءات عدة بهدف تسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية ومن بينها تخصيص 7,5 مليارات دولار لبناء محطات شحن، وأعلن الأربعاء أن إدارته ستفرج قريبا عن 900 مليون دولار من هذه المخصصات.

وكان المعرض يقام عادة في كانون الثاني لكنه نقل إلى أيلول حين يكون الطقس مؤاتياً أكثر ولا يتعارض مع معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا الذي بات يستقطب مزيداً من الشركات العاملة في قطاع السيارات.

ونسخة العام 2022 لمعرض ديترويت أصغر حجماً من سابقاتها إذ يغيب عنها الكثير من شركات صناعة السيارات الأجنبية وأطراف حديثة في هذ المجال مثل تيسلا، أما الشركات الحاضرة التي اعتادت خلال الجائحة الكشف عن آخر طرازاتها عبر الانترنت، فلن تنظم عروضا باذخة.

المصدر: فرانس برس