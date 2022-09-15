ریاضة

التوجولي أوتشو يصل إلى أربيل للعب مع القوة الجوية

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العراق أربيل القوة الجوية

أربيل (كوردستان24)- أعلن نادي القوة الجوية العراقي، يوم الأربعاء، وصول المحترف الدولي التوجولي فرانكو أوتشو، إلى مدينة أربيل تحضيراً للمشاركة مع الفريق بالدوري الممتاز حسبما أفاد موقع كورة الرياضي.

وأضاف الموقع أن أوتشو سيلتحق بتدريبات الفريق بمعسكر أربيل، مضيفاً أنه سيغيب عن اللقاء الودي أمام فريق الكرخ، المقرر اليوم الخميس بملعب آرارات.

وذكر الموقع أن لاعب الوسط التوغولي أوتشو لعب مع نادي أربيل في مرحلة الإياب من الموسم الماضي.

وأشار إلى أن عدد اللاعبين المحترفين الذين التحقوا بتدريبات القوة الجوية وصل إلى أربعة لاعبين، مؤكداً وصول المهاجم السنغالي كريس موغالو بداية الأسبوع المقبل.

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