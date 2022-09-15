لأول مرة وفدٌ عراقي في دمشق لمناقشة قضية المياه والتغيُّرات البيئية

أربيل (كوردستان24)- قالت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية السورية (سانا)، اليوم الخميس، أن وفداً عراقياً برئاسة وزير الموارد المائية العراقية مهدي رشيد الحمداني بحث مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس في دمشق تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية.

وأضافت الوكالة أن "الجانبين ناقشا ضرورة الاستمرار في تنسيق الجهود والعمل المشترك للحفاظ على حقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية وانخفاض كميات الهطولات المطرية والتحديات المناخية والبيئية التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام".

وأكدت الوكالة أن "الجانبين ناقشا كذلك العمل على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الفنية وتوسيع تجربة الري الحديث في البلدين وتجاوز كل ما يعترض تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصاً عمل المنافذ الحدودية والنقل البري".