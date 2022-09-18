أمن

قصف تركي على كوباني يسفر عن وقوع إصاباتٍ بين السكان المدنيين

قرية قره موغ 20 كم شرقي كوباني، شهدت منذ صباح اليوم قصفاً عنيفاً من قِبل المدفعية التركية
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کوردستان غرب كوردستان تركيا قصف كوباني

أربيل (كوردستان24)- أُصيب سكان مدنيون، اليوم الأحد، في قصف للقوات التركية بالأسلحة على قرية “قره موغ”، بريف كوباني الشرقي حسبما أفادت وكالة نورث برس".

وقالت الوكالة نقلاً عن سكان محليين إن "قرية قره موغ 20 كم شرقي كوباني، شهدت منذ صباح اليوم قصفاً عنيفاً من قِبل المدفعية التركية".

وأضافت "نتيحةً للقصف أصيب خليل البدر (18عاماً)، فيما لم تُعرف هوية المصابين الآخرين"، مؤكدةً أنه "لا تزال القرية تشهد قصفاً متقطِّعاً".

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قصفاً من جانب القوات التركية بين الحين والآخر، بذريعة استهداف عناصر تابعة "لحزب العمال الكوردستاني".

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