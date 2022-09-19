بجنازة تاريخية وحضور عالمي.. بريطانيا تستعد لتوديع الملكة إليزابيث الثانية

أربيل (كوردستان24)- استقبل الملك تشارلز الثالث الرئيس الأمريكي جو بايدن والإمبراطور الياباني ناروهيتو، وغيرهما من القادة العالميين الذين جاؤوا للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ويتوافد عشرات قادة الدول إلى بريطانيا التي تنظم شرطتها أكبر عملياتها الأمنية، لمواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة الراحلة. فيما بدأت الحشود تتجمع في محيط كنيسة وستمنستر حيث ستقام الجنازة الرسمية، والتي من المتوقع أن تشل لندن، وأن يتابعها المليارات حول العالم.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد النظرة الأخيرة على نعش الملكة اليزابيث الثانية في لندن، فيما يستمر للساعات الأربع والعشرين الأخيرة تقاطر المشيعين لوداعها.

وبعد التحية الوداعية في قاعة وستمنستر في البرلمان البريطاني، من المقرر أن يستقبل الملك تشارلز الثالث بايدن والإمبراطور الياباني ناروهيتو، وغيرهما من القادة العالميين.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل السبت إلى بريطانيا، وقال إن الملكة الراحلة التي اعتلت العرش لفترة قياسية بلغت 70 عاما، "جسدت حقبة".

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المناهض للملكية، والذي ألقى السبت النظرة الأخيرة على نعش الملكة، إن إليزابيث الثانية كان "حضورها الدائم يبعث على الاطمئنان".

ويتوافد عشرات قادة الدول إلى بريطانيا، التي تنظم شرطتها أكبر عملياتها الأمنية لمواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة الأطول عهدا في تاريخها.

وبدأت الحشود تتجمع في محيط كنيسة وستمنستر حيث ستقام الجنازة الرسمية للملكة، والتي من المتوقع أن تشل لندن، وأن يتابعها المليارات حول العالم.