سیاسة

الرئيس بارزاني وبافل طالباني يجتمعان و"رئاسة الجمهورية" على طاولة الحوار

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني بافل طالباني اجتماع اربيل

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في اربيل.

وقال مصدر مطلع لكوردستان24، إن الاجتماع "سيتمحور حول كيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وانتخاب رئيسٍ للجمهورية للخروج من الانسداد السياسي في العراق".

وفي الرابع من شهر آب المنصرم عقد الجانبان اجتماعاً آخر تركز حول توحيد البيت الكوردي وتوافق الكتل السياسية الكوردستانية على موقفٍ موحد في بغداد.

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