حكومة كوردستان تناقش توفير فرص العمل للمواطنين

أربيل (كوردستان24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ان مجلس وزراء الإقليم يجتمع اليوم الثلاثاء 20 أيلول 2022، سيبحث سبل توفير فرص عمل لمواطني الإقليم.

وينعقد الاجتماع الاعتيادي، برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، حيث سيتم خفيها مناقشة ملفين أساسيين.

وفي القسم الأول يتم عرض تقرير مجلس الوزراء في موضوع تنظيم أيدي العاملين في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل لمواطني إقليم كوردستان على أساس التوزيع العادل للفرص، وإلزام أصحاب العمل ومستثمري المشاريع بتخصيص نسبة معينة من الفرص لليد العاملة المحلية.

أما القسم الثاني فسيكون خاصا بمسودة مشروع الإجراءات المتعلقة بـ (تكوين وواجبات لجان التحقيق المهنية التابعة لوزارة الصحة) على ضوء المادة 9 من القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن قانون حكومة إقليم كوردستان بشأن حقوق وواجبات المرضى.