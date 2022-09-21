فؤاد حسين: العراق يسعى أن يكون عامل استقرار ووسيطا لحل خلافات دول المنطقة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان العراق يسعى أن يكون عامل استقرار، ووسيطا لحل الخلافات بين دول المنطقة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، ان فؤاد حسين التقى على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ 77 المُنعقدة في نيويورك، عضو مجلس الأمن القوميّ مُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين العراق والولايات المُتحدة الأمريكيّة وخاصة العلاقات العسكريّة والأمنيّة وآلية تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها خلال جلسة الحوار الستراتيجي، كما تناول الأوضاع الإقليميّة في المنطقة، وبحث التطورات الجارية فيها، وعلاقات العراق مع دول المنطقة".

وأكَّد الوزير، بحسب البيان، أنَّ العراق يسعى من خلال دوره المُحوريّ على أنَّ يكون عامل ومصدر للاستقرار والتهدئة والوساطة لحل الخلافات ما بين بعض دول المنطقة.

من جانبه أعرب بريت ماكغورك، عن تقديره للجُهُود التي يبذلها العراق في تعزيز السلّم والاستقرار في المنطقة.