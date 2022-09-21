الرئيس بارزاني: علماء الدين الإسلامي لعبوا دور كبيرا في مواجهة التطرف بكوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء 21 أيلول 2022، ان علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان كان لهم دور كبير في ترسيخ ثقافة التعايش، ومواجهة الفكر المتطرف.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة، وجهها الرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في الرسالة، "بمناسبة مرور 52 عاما على تأسيس اتحاد علماء المسلمين في كوردستان، أهنئ بحرارة الرئيس

وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العلماء، وكافة معلمي الدين الإسلامي الحنيف، وأرجو لهم النجاح".

واضاف ان "تأسيس اتحاد علماء المسلمين في كوردستان، بتوجيه وتوصية من بارزاني الخالد، كان قرارا مهما وفعالا لتعزيز دور المعلمين الدينيين في ثورة شعبنا ونضاله، فضلا عن نشر الدين ومعرفة الذات وتعميق قاموس التعايش ومواجهة فكر التطرف".

واكد الرئيس بارزاني ان "دور وتضحيات المعلمين وعلماء الإسلام الكورد في تطوير الوسطية والاعتدال والوطنية، ورفض الظلم في تاريخ أمتنا كان كبيرا، ومن المؤكد أن هذا الدور سيبقى مهما وفعالا في الحاضر والمستقبل".