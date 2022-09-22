فؤاد حسين: التوتر بين طهران وواشنطن يؤثر سلباً على وضعنا الداخلي

أربيل (كوردستان24)- عبّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قلقه من التوترات بين إيران والولايات المتحدة الامريكية في حال فشلت المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، مضيفاً ان هذا التوتر يؤثر سلباً على وضعنا الداخلي .

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لقناة الجزيرة اليوم الخميس "نؤيد المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن والتوتر يؤثر سلباً على وضعنا الداخلي"، مشيراً إلى "أن علاقاتنا مع إيران جيدة ونسعى لتطويرها مع أمريكا".

وأشار فؤاد حسين الى "ان الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية انتهت ونهيئ الظروف لجولة مقبلة"، لافتاً إلى أن "هناك نقاشاً لتكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية".

ومن جانب آخر قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني "إننا نتجه لعقد جلسة البرلمان قريباً ونتمنى التوصل لاتفاق مع التيار الصدري، ليكون جزءاً من تشكيلة الحكومة العراقية".