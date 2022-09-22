تراجع سعر الدولار في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- تراجع سعر الدولار اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147.750 دينار عراقي
100 يورو = 146.500 دينار عراقي
100 باوند إسترليني = 167.500 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 8000 دينار عراقي
100 ألف تومان إيراني = 4770 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار24 = 395.000 دينار عراقي
مثقال عيار21 = 355.000 دينار عراقي
مثقال عيار18 = 295.000 دينار عراقي