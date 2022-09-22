تراجع سعر الدولار في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تراجع سعر الدولار اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147.750 دينار عراقي

100 يورو = 146.500 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 167.500 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 8000 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4770 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار24 = 395.000 دينار عراقي

مثقال عيار21 = 355.000 دينار عراقي

مثقال عيار18 = 295.000 دينار عراقي