الحرب تُكلّف أوكرانيا ألف مليار دولار

أربيل (كوردستان24)- كلفت الحرب الروسية الأوكرانية منذ بدايتها في 24 شباط أوكرانيا نحو ألف مليار دولار، حسبما قال مستشار للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في برلين.

وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الاوكراني أوليغ أوستنكو خلال محاضرة نظمها المجلس الألماني للعلاقات الدولية "في الأيام الأولى من العدوان دمر الروس 100 مليار دولار من أصولنا"، مضيفأ أن "المبلغ أصبح مرتفعاً أكثر من ذلك وبتنا نتحدث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة 1000 مليار دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف أجمالي الناتج المحلي".

وأضاف أوستنكو "ان بعض الشركات دمرت من قبل الروس أو لم تعد تعمل كامل فترة النهار أو لم تعد تعمل بكامل طاقتها.. ويعني هذا أساساً أن الميزانية ستحصل بالتأكيد على أقل بكثير مما كان مخططاً له في الأصل"، ملفتاً الى "ان العجز قد يصل الى 40 مليار دولار في العام 2023".

وبالنسبة للعام 2022 تتوقع السلطات الأوكرانية انخفاضاً كبيراً في اجمالي الناتج المحلي يقدر بين 35 و 40%، أي أكبر انخفاض لاجمالي الناتج المحلي الاوكراني منذ عام 1991 بحسب اوستنكو.

وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في آب/أغسطس الحصول على برنامج مساعدات جديد ضمن جهود دولية يقودها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وقدّر البنك الدولي في 9 أيلول/سبتمبر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها بنحو 350 مليار دولار في حال توقف النزاع الدائر بينها وبين روسيا في ذلك التاريخ، وتوقّع "ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب.

المصدر: فرانس برس